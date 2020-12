Operaio morto nel Potentino | la storia di Franco Si era offerto volontario

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Pignola , 7 dicembre 2020 - Si chiamava Francesco Marino , per tutti era. Aveva 51 anni e un animo generoso. E'annegato, nell'acqua e nel fango, in un canale a pochi chilometri da casa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Operaio morto

E' morto annegato ieri pomeriggio Franco Marino, 51 anni, che lavorava con il reddito di cittadinanza per il Comune di Pignola (Potenza). I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo.Il 51enne collaboratore dell'ufficio tecnico comunale di Pignola (Potenza) annegato in un canale. "Si era offerto volontario per una ricognizione, l'allagamento era sotto casa sua" ...