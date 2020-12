Omicidio Manduca: il 9 dicembre nuova udienza (Di lunedì 7 dicembre 2020) Omicidio Manduca: la Cassazione ha accolto il ricorso dei figli della donna uccisa a Palagonia nell’ottobre del 2007 dal marito Saverio Nolfo, dopo 12 denunce inascoltate Il 9 dicembre ci sarà l’udienza del processo di appello sul caso di Marianna Manduca. La Cassazione ha accolto il ricorso dei figli della donna uccisa a Palagonia nell’ottobre del 2007 dal marito… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020): la Cassazione ha accolto il ricorso dei figli della donna uccisa a Palagonia nell’ottobre del 2007 dal marito Saverio Nolfo, dopo 12 denunce inascoltate Il 9ci sarà l’del processo di appello sul caso di Marianna. La Cassazione ha accolto il ricorso dei figli della donna uccisa a Palagonia nell’ottobre del 2007 dal marito… L'articolo Corriere Nazionale.

infoitinterno : Morte Belardinelli, Fabio Manduca condannato a 4 anni: è omicidio stradale - infoitinterno : Caso Belardinelli, Manduca conddannato a 4 anni per omicidio stradale. - infoitinterno : Caso Belardinelli, Manduca condannato a 4 anni per omicidio stradale. - ilcirotano : Ultrà: 4 anni a Manduca per omicidio stradale - - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Ultrà: 4 anni a Manduca per omicidio stradale -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Manduca Omicidio Manduca: il 9 dicembre nuova udienza Corriere Nazionale Omicidio Manduca: il 9 dicembre nuova udienza

Omicidio Manduca: la Cassazione ha accolto il ricorso dei figli della donna uccisa a Palagonia nell’ottobre del 2007 dal marito Saverio Nolfo, dopo 12 denunce inascoltate Il 9 dicembre ci sarà l’ud ...

Femminicidio di Lorena Quaranta, rinviato a giudizio De Pace: no alla perizia psichiatrica

Inizierà il 17 marzo il processo a carico di Antonio De Pace, il 27enne infermiere calabrese che il 31 marzo scorso ha ucciso a Furci Siculo la fidanzata Lorena Quaranta. Oggi pomeriggio in udienza pr ...