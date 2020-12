Omicidio dello scienziato iraniano, l’assordante silenzio della comunità internazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Teheran, 7 dic – Il 27 novembre 2020 è stato ucciso in un attentato il fisico nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, il quinto scienziato iraniano ucciso in un attentato dopo Masoud Alimohammadi, Majid Shahriari, Darioush Rezaeinejad e Mostafa Ahmadi Roshan (tra il 2010 e il 2012). Per gli inquirenti iraniani è chiaro il ruolo del Mossad – sostenuto da alcuni dissidenti interni – nella pianificazione e nell’esecuzione di tali attentati. Gli ufficiali iraniani hanno detto che ci sarà una dura risposta da parte dell’Iran, anche perché in mancanza di una forte reazione e condanna da parte della comunità internazionale, l’Iran non può fare altro che optare per un’azione di autotutela difensiva e deterrente, considerata legittima anche dal diritto internazionale, la quale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Teheran, 7 dic – Il 27 novembre 2020 è stato ucciso in un attentato il fisico nucleareMohsen Fakhrizadeh, il quintoucciso in un attentato dopo Masoud Alimohammadi, Majid Shahriari, Darioush Rezaeinejad e Mostafa Ahmadi Roshan (tra il 2010 e il 2012). Per gli inquirenti iraniani è chiaro il ruolo del Mossad – sostenuto da alcuni dissidenti interni – nella pianificazione e nell’esecuzione di tali attentati. Gli ufficiali iraniani hanno detto che ci sarà una dura risposta da parte dell’Iran, anche perché in mancanza di una forte reazione e condanna da parte, l’Iran non può fare altro che optare per un’azione di autotutela difensiva e deterrente, considerata legittima anche dal diritto, la quale ...

