Omceo Roma | Magi rieletto presidente con 3 117 voti

(Di lunedì 7 dicembre 2020)– “Mi aspettavo la vittoria, ma non con questi numeri importanti. Ringrazio tutti quegli iscritti che hanno rinnovato la loro fiducia al nostro lavoro, svolto il piu’ lontano possibile dalla politica e il piu’ vicino possibile, invece, alle ‘stanze’ sia dei medici sia dei cittadini. Questo risultato poi vale doppio, perche’ sono accorsi piu’ votanti delle altre volte quando non c’era il Covid. C’e’ stata grande partecipazione”. A parlare con l’agenzia Dire e’ Antonioneo-dell’Ordine dei medici di. La lista ‘Insieme’, da lui guidata, ha ottenuto 3.117 preferenze su 7.026 votanti, vincendo cosi’ le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’per il prossimo quadriennio (2021-2024). “La nostra lista rappresenta a 360 ...