Olimpiadi Parigi 2024 | il Karate non ci sarà ai Giochi a Cinque Cerchi francesi | si spera in Los Angeles 2028

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Una giornata importante per il CIO quella di oggi. Il Consiglio Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato il programma delledie le novità da questo punto di vista non mancano. Il primo aspetto da rilevare è quello della parità di genere nel numero degli atleti presenti: il 50% dei concorrenti saranno uomini e il 50% saranno donne dando continuità a quel che già vedremo a Tokyo, dove la presenza femminilepari al 48.8%. In secondo luogo vil’introduzione della breakdance, confermando poi il surf, lo skateboard e l’arrampicata, già previsti per l’edizione di Tokyo posticipata al 2021 a causa del Covid-19, come è noto. Nello stesso tempo, a partire dall’edizionena, non vedremo baseball/softball e, sport ...