Olimpiadi Italiane di Astronomia | ultimi giorni per iscriversi

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) XIX Edizione delledi2021: iscrizioni per scuole e studenti aperte fino all’11 dicembre La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale Istruzione del MI Ufficio1 ha bandito la XIX Edizione delledi. La manifestazione è in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica. La… L'articolo Corriere Nazionale.