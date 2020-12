Oliena. Antonio Solinas morto in un incidente vicino al bivio per Dorgali (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tragedia della strada ad Oliena. Antonio Solinas, 35 anni, è morto mentre era alla guida della sua Seat Ibiza che è finita prima sul guard rail poi contro il muro. L’incidente stradale è avvenuto alla periferia di Oliena nei pressi del bivio per Dorgali. Vani i soccorsi portati dai sanitari del 118 di Nuoro e dei volontari dell’Associazione di soccorso olianese. Antonio Solinas è morto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. La notizia si è diffusa in poco tempo nel paese, dove il giovane imprenditore era conosciuto perché gestisce con il papà il frantoio per la molitura delle olive. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tragedia della strada ad, 35 anni, èmentre era alla guida della sua Seat Ibiza che è finita prima sul guard rail poi contro il muro. L’stradale è avvenuto alla periferia dinei pressi delper. Vani i soccorsi portati dai sanitari del 118 di Nuoro e dei volontari dell’Associazione di soccorso olianese.sul colpo. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. La notizia si è diffusa in poco tempo nel paese, dove il giovane imprenditore era conosciuto perché gestisce con il papà il frantoio per la molitura delle olive.

