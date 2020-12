Ogni Mattina, Caterina Collovati critica duramente Harry Styles e il crossdressing: è bufera (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Ogni Mattina, il programma mattutino condotto da Alessio Viola ed Adriana Volpe, si è trattato un tema delicato: il crossdressing, cioè quel fenomeno per cui gli uomini, Ogni tanto, prediligono un guardaroba più femminile, e viceversa. Il conduttore ha preso a modello di questo fenomeno Harry Styles, ex degli One Direction, che su Vogue America è apparso vestito da donna. Ospiti in collegamento Lamario e Caterina Collovati che hanno sostenuto due tesi opposte: favorevole al crossdressing la prima che lo ritiene un’espressione della libertà individuale innocua e moderna. Molto più critica Caterina Collovati che condanna duramente il fenomeno del ... Leggi su trendit (Di lunedì 7 dicembre 2020) A, il programma mattutino condotto da Alessio Viola ed Adriana Volpe, si è trattato un tema delicato: il, cioè quel fenomeno per cui gli uomini,tanto, prediligono un guardaroba più femminile, e viceversa. Il conduttore ha preso a modello di questo fenomeno, ex degli One Direction, che su Vogue America è apparso vestito da donna. Ospiti in collegamento Lamario eche hanno sostenuto due tesi opposte: favorevole alla prima che lo ritiene un’espressione della libertà individuale innocua e moderna. Molto piùche condannail fenomeno del ...

