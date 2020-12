Offerte Gamestop del 7 dicembre, Calendario dell’Avvento a base di Nintendo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non si ferma l’ondata di Offerte Gamestop dedicate alla rincorsa alle festività di Natale. Il Calendario dell’Avvento della catena si infarcisce infatti di nuove proposte che vanno a toccare una specifica fetta dell’utenza videoludica. La tematicità è uno dei punti focali scelti quest’anno dal colosso della distribuzione, che ancora una volta sceglie una community definita. Questa volta tocca all’utenza Nintendo, che tra Nintendo Switch Lite scontate e titoli dedicati alla stessa console avranno di che fare una vera e propria scorpacciata. E le novità non mancano di certo, sebbene il periodo natalizio sia il momento anche per i grandi recuperi. E sotto questo punto di vista, le Offerte Gamestop vanno in soccorso degli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non si ferma l’ondata didedicate alla rincorsa alle festività di Natale. Ildella catena si infarcisce infatti di nuove proposte che vanno a toccare una specifica fetta dell’utenza videoludica. La tematicità è uno dei punti focali scelti quest’anno dal colosso della distribuzione, che ancora una volta sceglie una community definita. Questa volta tocca all’utenza, che traSwitch Lite scontate e titoli dedicati alla stessa console avranno di che fare una vera e propria scorpacciata. E le novità non mancano di certo, sebbene il periodo natalizio sia il momento anche per i grandi recuperi. E sotto questo punto di vista, levanno in soccorso degli ...

giochiscontati : Ottime offerte per l'acquisto di Switch (sia lite che non) insieme ad un gioco! Più altre offerte dedicate alla Nin… - SerialGamerITA : GameStop: ecco le offerte di oggi, domenica 6 dicembre - OfferteVGames : Marvel's Avengers per #PS4 e #XBOXOne a 37,98€ sul sito #Gamestop! - OfferteVGames : Doom Eternal per #PS4 e #XBOXOne a 17,98€ sul sito #Gamestop! - giochiscontati : Nuove offerte del calendario dell'avvento da GameStop, per console, ma anche qualcosina per PC #DoomEternal… -

Ultime Notizie dalla rete : Offerte Gamestop GameStop: nuove offerte ogni giorno aspettando Natale Tom's Hardware Italia Anche domenica il Calendario dell’Avvento GameStop: il 6 dicembre tocca a DOOM e Avengers

Continuano le offerte natalizie dedicate ai videogiocatori. E lo fanno con quelle legate al tradizionale Calendario dell'Avvento GameStop, avviato il ...

The Last of Us: Parte 2 e Ghost of Tsushima sono in offerta a soli 29,98 Euro

Due delle ultime esclusive di Sony sono in offerta al prezzo più basso di sempre, stiamo parlando di The Last of Us: Parte 2 e Ghost of Tsushima, entrambi in offerta solo per oggi a 29,98 Euro. Le alt ...

Continuano le offerte natalizie dedicate ai videogiocatori. E lo fanno con quelle legate al tradizionale Calendario dell'Avvento GameStop, avviato il ...Due delle ultime esclusive di Sony sono in offerta al prezzo più basso di sempre, stiamo parlando di The Last of Us: Parte 2 e Ghost of Tsushima, entrambi in offerta solo per oggi a 29,98 Euro. Le alt ...