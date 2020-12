Offerta vodafone: minuti illimitati e 100 GB a 12 euro (Di lunedì 7 dicembre 2020) In questo periodo vodafone Italia sta riproponendo ad alcuni già clienti l’Offerta vodafone ricaricabile Special minuti 100 Giga al costo di 12 euro al mese. vodafone Special minuti 100GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile. Il prezzo mensile è di 12 euro e viene proposto ad alcuni già clienti selezionati. E’ previsto un costo di attivazione di 1 euro. I minuti inclusi sono senza scatto alla risposta, mentre il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato. La promozione vodafone può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione europea. In caso di superamento dei Giga ... Leggi su promotelefoniche (Di lunedì 7 dicembre 2020) In questo periodoItalia sta riproponendo ad alcuni già clienti l’ricaricabile Special100 Giga al costo di 12al mese.Special100GB prevedeverso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile. Il prezzo mensile è di 12e viene proposto ad alcuni già clienti selezionati. E’ previsto un costo di attivazione di 1. Iinclusi sono senza scatto alla risposta, mentre il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato. La promozionepuò essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unionepea. In caso di superamento dei Giga ...

