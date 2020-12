Nuovo stadio – La Cattedrale di Populous in vantaggio sugli ‘Anelli’ di Manica-CMR: il punto (Di lunedì 7 dicembre 2020) Progetto Populous in vantaggio per essere il Nuovo stadio di Inter e Milan Continuano gli iter burocratici per Inter e Milan verso la costruzione del Nuovo stadio. Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, sarebbe il progetto di Populous il prescelto dalle due società per prendere il posto dell’attuale San Siro. “La bilancia, secondo i bene informati, dà ormai per scontata la vittoria di Populous. Uno stadio di circa 60mila posti che secondo i progettisti statunitensi è un omaggio al Duomo (tanto da meritarsi il soprannome di «Cattedrale») e alla Galleria. Il progetto prevede vetri e «guglie» per ricordare il Duomo: un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie a un gioco di luci, ricorda la ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Progettoinper essere ildi Inter e Milan Continuano gli iter burocratici per Inter e Milan verso la costruzione del. Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, sarebbe il progetto diil prescelto dalle due società per prendere il posto dell’attuale San Siro. “La bilancia, secondo i bene informati, dà ormai per scontata la vittoria di. Unodi circa 60mila posti che secondo i progettisti statunitensi è un omaggio al Duomo (tanto da meritarsi il soprannome di «») e alla Galleria. Il progetto prevede vetri e «guglie» per ricordare il Duomo: un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie a un gioco di luci, ricorda la ...

Leo____24 : RT @FraNasato: Secondo il @Corriere è il progetto di Populous (in foto) a essere in vantaggio per la costruzione del nuovo stadio di San Si… - corradone91 : RT @CalcioFinanza: Il progetto di #Populous in vantaggio per il nuovo stadio di #Milano - _intermagazine : Nuovo stadio – La Cattedrale di Populous in vantaggio sugli ‘Anelli’ di Manica-CMR: il punto - Jerrydomee : RT @giovanni_panini: @Jerrydomee In UK hanno una base di abbonati che è tipo il 70% della capienza dello stadio tutti gli anni, in più parl… - AndreaInterNews : La gestione con relativa costruzione del Nuovo Stadio Milano so già da ora che causerà io mio ricovero (era ora) in… -