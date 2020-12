Nuovo stadio Inter e Milan: il progetto Populous è in vantaggio. I dettagli (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il progetto Populous è in vantaggio per la costruzione del Nuovo stadio di Inter e Milan Nei giorni scorsi Inter e Milan hanno presentato al Comune il dossier del Nuovo stadio ripensato in base alle richieste avanzate dal Consiglio comunale, in particolare la rifunzionalizzazione di San Siro al posto della demolizione, ricevendo da Palazzo Marino la risposta che l’istruttoria si concluderà entro il 15 gennaio. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la vittoria di Populous dovrebbe essere quasi “scontata”. Uno stadio – “La Cattedrale” – di circa 60 mila posti che secondo i progettisti statunitensi è un omaggio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ilè inper la costruzione deldiNei giorni scorsihanno presentato al Comune il dossier delripensato in base alle richieste avanzate dal Consiglio comunale, in particolare la rifunzionalizzazione di San Siro al posto della demolizione, ricevendo da Palazzo Marino la risposta che l’istruttoria si concluderà entro il 15 gennaio. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la vittoria didovrebbe essere quasi “scontata”. Uno– “La Cattedrale” – di circa 60 mila posti che secondo i progettisti statunitensi è un omaggio ...

