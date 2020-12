Nuova Sabatini | come cambia il finanziamento alle Pmi con la Legge di bilancio 2021

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La “” è l’agevolazione del Ministero dello sviluppo economico che facilita l’accesso al credito delle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo. Con ladici sono novità in arrivo. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, ed è rivoltamicro, piccole e medie imprese. Queste: devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese; non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla ...