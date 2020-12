Non sono single”, Pietro delle Piane spiazza tutti dopo la rottura con Antonella Elia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Pietro delle Piane è innamorato e non rinuncia ad Antonella Elia: nonostante la separazione, annunciata giorni fa, afferma di non sentirsi single. Una storia tormentata Pietro delle Piane e Antonella Elia, sono una delle coppie che più hanno appassionato il pubblico di Temptation Island. I due all’interno del reality estivo di Canale 5, sono stati L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020)è innamorato e non rinuncia ad: nonostante la separazione, annunciata giorni fa, afferma di non sentirsi single. Una storia tormentataunacoppie che più hanno appassionato il pubblico di Temptation Island. I due all’interno del reality estivo di Canale 5,stati L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : Ah ovviamente i discorsi sulla #patrimoniale non sono staccati dalla riforma del MES. Una volta ottenuta verrà usat… - borghi_claudio : Non sono mai stati così deboli e noi abbiamo il terrore di alzare la voce. - GassmanGassmann : 60.078 morti con #COVID19 in Italia fino ad oggi. Perché la loro morte non sia stata vana, e per rispetto di tutti… - haaryne : RT @tommovt: vi prego ditemi che non sono l'unica che in certi periodi si isola dal mondo senza saper spiegare perché mentre dentro ha mill… - GiorgioTerruzzi : RT @alinomilan: Da 98 giorni diciotto pescatori di Mazara del Vallo sono detenuti in Libia senza un'accusa precisa. P.s. conta a scopo civ… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Nel decreto di Natale ci sono i divieti agli spostamenti ma non le sanzioni Il Sole 24 ORE Lazio, con Milinkovic ottavi in serbo

Il Sergente è tornato. Un po’ Artista, un po’ bulldozer. E’ la forza di Milinkovic-Savic, spadroneggiare in campo grazie alla sua qualità e alla sua ...

“Il canestro del secolo”, quando nel 1920 al De Amicis iniziò un’avventura magica

L’epopea dei pionieri della pallacanestro a Trieste viene celebrata nel modo migliore da Silvio Maranzana, autore di “Il canestro del secolo-Come cent’anni fa il basket arriva a Trieste e come Trieste ...

Il Sergente è tornato. Un po’ Artista, un po’ bulldozer. E’ la forza di Milinkovic-Savic, spadroneggiare in campo grazie alla sua qualità e alla sua ...L’epopea dei pionieri della pallacanestro a Trieste viene celebrata nel modo migliore da Silvio Maranzana, autore di “Il canestro del secolo-Come cent’anni fa il basket arriva a Trieste e come Trieste ...