Non rispondeva al telefono da giorni, 71enne trovato morto in casa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è riuscito a chiamare in tempo i soccorsi ed è morto da solo in casa a 71 anni. Lunedì 7 dicembre, verso le 11.20, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti nell'abitazione di Carbonera dove ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è riuscito a chiamare in tempo i soccorsi ed èda solo ina 71 anni. Lunedì 7 dicembre, verso le 11.20, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti nell'abitazione di Carbonera dove ...

pincopallino197 : @Noiconsalvini (La mascherina non c'e l' ho e non la metto),così l'imbecille del #capitanpapeete rispondeva in… - els_be__ : Non deve essere lo staff a mattersi in mezzo, se a Tommaso non stava bene il discorso rispondeva in faccia a Malgio… - becks_dgh : @morales_dgh • finisse. « se non lo ripeterai perché chiedi se è tutto chiaro? » domandò istintivamente ma, un’ista… - SADGASMV : stavo per picchiare mia madre per due minuti pensavo che avesse speso i soldi che tenevo da parte per il concerto d… - greyscapshawj : appena attaccata una telefonata di 30 secondi con mio padre, prima da quando è partito due settimane fa, perché mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Non rispondeva Non rispondeva al telefono da giorni, 71enne trovato morto in casa TrevisoToday “Nell’ultima videochiamata stava benissimo, voglio giustizia”, la rabbia di Diego Maradona Jr

"Nell'ultima videochiamata stava benissimo, voglio giustizia", la rabbia di Diego Maradona Jr "Nell'ultima videochiamata stava benissimo ...

Diego Maradona Jr a Live Non è la D’Urso: "Se ci sono colpevoli per la morte di mio padre devono pagare"

Diego Maradona Jr ospite di Live Non è la D'Urso: il figlio del campione scomparso ha raccontato come ha saputo della morte del padre. Diego Maradona Jr, figlio di Diego Armando Maradona, ospite di Li ...

"Nell'ultima videochiamata stava benissimo, voglio giustizia", la rabbia di Diego Maradona Jr "Nell'ultima videochiamata stava benissimo ...Diego Maradona Jr ospite di Live Non è la D'Urso: il figlio del campione scomparso ha raccontato come ha saputo della morte del padre. Diego Maradona Jr, figlio di Diego Armando Maradona, ospite di Li ...