“Non ero solo, Elisabetta aveva un condominio”: le parole dell’ex Magli fanno ancora discutere (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel giorno dell’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP di Elisabetta Gregoraci continuano a far parlare le parole di Mino Magli, ex della showgirl calabrese, ospite durante la puntata di ieri di Live Non è la D’Urso su Canale 5. Queste le parole di Magli, che avrebbe avuto una relazione con la Gregoraci 13 anni or sono: “Io adesso – dopo 13 anni – ho scoperto che non ero solo, che Elisabetta aveva un condominio. Ci sono tante persone che hanno dichiarato che sono state con lei. Voglio avere un confronto con lei, appena le ho mandato un messaggio prima che entrasse nella casa, lei mi ha bloccato”. parole di dubbio gusto, attaccate da quasi tutti gli ospiti nello studio della D’Urso, tra cui una scatenata Vladimir ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel giorno dell’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP diGregoraci continuano a far parlare ledi Mino, ex della showgirl calabrese, ospite durante la puntata di ieri di Live Non è la D’Urso su Canale 5. Queste ledi, che avrebbe avuto una relazione con la Gregoraci 13 anni or sono: “Io adesso – dopo 13 anni – ho scoperto che non ero, cheun condominio. Ci sono tante persone che hanno dichiarato che sono state con lei. Voglio avere un confronto con lei, appena le ho mandato un messaggio prima che entrasse nella casa, lei mi ha bloccato”.di dubbio gusto, attaccate da quasi tutti gli ospiti nello studio della D’Urso, tra cui una scatenata Vladimir ...

MatteoPedrosi : Da ieri mi state chiedendo un parere sulla vicenda #Segre. Non mi ero ancora espresso perché ho voluto provare a ca… - DiodatoMusic : Amo cinema e musica e queste grandi passioni mi hanno permesso di incontrare maestri che mi hanno insegnato tanto e… - maripiani : @roberto2_lamela @Fata_Turch In parte è vero. Ma il vuoto di proposta politica e ideologica era talmente palese (e… - erTwitto : @Renatapadovani6 Non lo avrei fatto neanche a militare. Piuttosto andavo in galera. E sì che ero in un reparto oper… - dreamofvshawn : ci penso, ovvio ci sto male, ovvio ma non ci piango su da un mese. quest'estate sono andata avanti di pianti nottur… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non ero Come risollevarsi dopo una relazione che finisce: i consigli del mental coach Dario Silvestri Fortune Italia