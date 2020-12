Non è vero che le epidemie influenzali degli ultimi dieci anni sono paragonabili alla Covid-19 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 3 e il 4 dicembre 2020 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni via Whatsapp ed email che chiedevano di verificare un video della durata di 8 minuti e 11 secondi, pubblicato sulla pagina Facebook SocialTv Network, accompagnato dalla scritta «Questo video è a PROVA DI IDIOTA. Se ancora non hai capito la MEGA TRUFFA chiamata #Covid, a te non serve un #vaccino, ma l’esorcista. Chi porta avanti ancora questa FINTA PANDEMIA, E’ UN CRIMINALE» Si tratta di una copia di un video intitolato “Trova il negazionista”, pubblicato il 1 dicembre 2020 su YouTube dall’account Silver sonoqui, account del vlogger Silver Nervuti, già discusso per altri video di disinformazione sulla pandemia. Il video è stato condiviso anche sull’account Facebook personale di Silver Nervuti. Il video mostra ritagli e screenshot di quotidiani e altre testate che ... Leggi su facta.news (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 3 e il 4 dicembre 2020 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni via Whatsapp ed email che chiedevano di verificare un video della durata di 8 minuti e 11 secondi, pubblicato sulla pagina Facebook SocialTv Network, accompagnato dscritta «Questo video è a PROVA DI IDIOTA. Se ancora non hai capito la MEGA TRUFFA chiamata #, a te non serve un #vaccino, ma l’esorcista. Chi porta avanti ancora questa FINTA PANDEMIA, E’ UN CRIMINALE» Si tratta di una copia di un video intitolato “Trova il negazionista”, pubblicato il 1 dicembre 2020 su YouTube dall’account Silverqui, account del vlogger Silver Nervuti, già discusso per altri video di disinformazione sulla pandemia. Il video è stato condiviso anche sull’account Facebook personale di Silver Nervuti. Il video mostra ritagli e screenshot di quotidiani e altre testate che ...

marattin : Il vero strumento con cui l’Europa ci mette condizionalita’ e ci obbliga a riforme è il Recovery Fund. Quello che t… - LucaBizzarri : ...e con Brunetta che a Novembre 2020 definisce Di Maio “uno studente preparato e un leader vero” io non ho più alt… - borghi_claudio : @brughen vero... a me basta che ci sia un voto chiaro e non un inganno lessicale. se poi la maggioranza del parlame… - Nico_2910 : @giudiiiiiiiii @FebeDiCencrea Ma come facevano a sapere che il virus era circoscritto a Wuhan? Fortuna? Se è vero c… - CarlJ2000 : @massimo991 @enzabif @VENOM78109000 @il_brigante07 @fattoquotidiano Vero. Anche perchè dovresti in maniera analitic… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Perché non è vero che il Milan è Ibrahimovic dipendente Sport Fanpage Perché non è vero che il Milan è Ibrahimovic dipendente

Nelle ultime quattro partite senza Ibrahimovic il Milan ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio tra campionato ed Europa League ...

I 100 anni di Fiorenzo Magni: vita e trionfi del “terzo uomo” tra Coppi e Bartali

Il ciclista toscano, morto nel 2012, fu uno dei più forti e determinati corridori del dopoguerra, l'unico, in quel ciclismo dominato e fagocitato da Coppi e Bartali, a ritagliarsi uno spazio autonomo, ...

Nelle ultime quattro partite senza Ibrahimovic il Milan ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio tra campionato ed Europa League ...Il ciclista toscano, morto nel 2012, fu uno dei più forti e determinati corridori del dopoguerra, l'unico, in quel ciclismo dominato e fagocitato da Coppi e Bartali, a ritagliarsi uno spazio autonomo, ...