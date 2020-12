“Non ci siamo”. Si torna indietro: l’annuncio poco fa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le province di Foggia e Bat e parte dell’area Murgiana della città metropolitana di Bari potrebbero tornare a essere zona arancione sulla base di un'ordinanza del presidente della Regione. Intanto domenica, si applicheranno in tutta la Puglia le regole della zona gialla in applicazione della ordinanza del Ministro Speranza Covid in Puglia: Emiliano verso proroga di zona arancioneDa domani, domenica 6 dicembre, la Puglia sarà in zona gialla ma il governatore della Regione, Michele Emiliano, vuole concordare con il ministro della Salute Roberto Speranza il mantenimento di misure speciali per le aree più colpite. Le province di Foggia, la Bat e una parte dell’area metropolitana di Bari, quella della Murgia, potrebbero tornare a essere zona arancione sulla base di un’ordinanza del presidente della Regione. “La classificazione come zona gialla della ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le province di Foggia e Bat e parte dell’area Murgiana della città metropolitana di Bari potrebberore a essere zona arancione sulla base di un'ordinanza del presidente della Regione. Intanto domenica, si applicheranno in tutta la Puglia le regole della zona gialla in applicazione della ordinanza del Ministro Speranza Covid in Puglia: Emiliano verso proroga di zona arancioneDa domani, domenica 6 dicembre, la Puglia sarà in zona gialla ma il governatore della Regione, Michele Emiliano, vuole concordare con il ministro della Salute Roberto Speranza il mantenimento di misure speciali per le aree più colpite. Le province di Foggia, la Bat e una parte dell’area metropolitana di Bari, quella della Murgia, potrebberore a essere zona arancione sulla base di un’ordinanza del presidente della Regione. “La classificazione come zona gialla della ...

