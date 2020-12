“Noi gay? Destinati a stare soli”: assurdo discorso di Malgioglio a Zorzi al GF Vip (VIDEO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio ha fatto un assurdo ed avvilente discorso a Tommaso Zorzi sull’amore gay. Proprio tra qualche ora il rampollo milanese avrà modo di confrontarsi con Francesco Oppini e lo staff ufficiale che gestisce il suo account di Instagram, ha condiviso la clip “incriminata” aggiungendo un pensiero in merito. GF Vip, l’assurdo discorso di Malgioglio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cristianoha fatto uned avvilentea Tommasosull’amore. Proprio tra qualche ora il rampollo milanese avrà modo di confrontarsi con Francesco Oppini e lo staff ufficiale che gestisce il suo account di Instagram, ha condiviso la clip “incriminata” aggiungendo un pensiero in merito. GF Vip, l’di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Noi gay? Destinati a stare soli”: assurdo discorso di Malgioglio a Zorzi al #GFVip (VIDEO) - xremvmber : RT @giorxhaz_: chi siamo noi per dire ad una persona che non può essere SE STESSO? chi siamo noi per dire ad una persona “togliti quella do… - silviamatt64 : RT @allabouthisgirl: Tommaso, come qualsiasi persona, che sia etero, gay, bisex, ecc..troverà la sua persona, la sua metà. Nessuno è destin… - fookinglosah23 : RT @allabouthisgirl: Tommaso, come qualsiasi persona, che sia etero, gay, bisex, ecc..troverà la sua persona, la sua metà. Nessuno è destin… - allabouthisgirl : Tommaso, come qualsiasi persona, che sia etero, gay, bisex, ecc..troverà la sua persona, la sua metà. Nessuno è des… -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi gay Global Olio Da Massaggio Rapporto Di Mercato 2020 - copertura Dell'impatto di COVID-19, informazioni finanziarie, sviluppi, analisi SWOT di Marketresearch.biz Genova Gay