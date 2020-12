“No al Sala bis”: il M5S Lombardo chiude le porte alla ricandidatura del sindaco di Milano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia la sua candidatura per il secondo mandato alla guida del Comune di Milano ma dal Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia arriva subito una netta e decisa presa di distanze. TPI.it ha intervistato Dario Violi, consigliere regionale del M5S e candidato presidente nel 2018. Violi, Beppe Sala annuncia la sua candidatura…“Ah. Quindi alla fine non ha trovato niente di meglio?” (Sorride)In che senso? “È un’evidenza dei fatti: Sala ha preso tempo solo perché gli andava stretta la sua candidatura a sindaco. Qui a Milano lo sanno tutti.”.E voi come Movimento 5 Stelle cosa ne pensate della sua ricandidatura? “A noi cambia davvero ben poco. I gruppi locali stanno lavorando ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020) IldiBeppeannuncia la sua candidatura per il secondo mandatoguida del Comune dima dal Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia arriva subito una netta e decisa presa di distanze. TPI.it ha intervistato Dario Violi, consigliere regionale del M5S e candidato presidente nel 2018. Violi, Beppeannuncia la sua candidatura…“Ah. Quindifine non ha trovato niente di meglio?” (Sorride)In che senso? “È un’evidenza dei fatti:ha preso tempo solo perché gli andava stretta la sua candidatura a. Qui alo sanno tutti.”.E voi come Movimento 5 Stelle cosa ne pensate della sua? “A noi cambia davvero ben poco. I gruppi locali stanno lavorando ...

