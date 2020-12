Nissan Leaf - Lelettrica giapponese compie 10 anni

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lafesteggia il suo decimo compleanno e celebra il suo ruolo di capostipite della gamma a zero emissioni della Casa. Prodotta negli stabilimenti del Sol levante, degli Stati Uniti e del Regno Unito, l'auto a batterie è commercializzata in 59 mercati e può contare su 500 mila esemplari venduti, di cui 6 mila in Italia. Inoltre, dalla prima generazione del 2010 fino all'introduzione della versione e+ nel 2019, i clienti dellahanno percorso complessivamente circa 16 miliardi di chilometri. La prima di tante. La, però, è solo il punto di partenza: la, infatti, sta sviluppando un'ampia gamma di veicoli elettrificati e a luglio è ha presentato l'Ariya, la sua prima Suv a batterie che racchiude tutte le conoscenze maturate nel mondo della mobilità ...