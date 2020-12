Nike e Drake | ecco la nuova collaborazione

Leggi su solodonna

(Di lunedì 7 dicembre 2020)daranno vita ad unapartnership. Dopo il video “Laugh Now Cry Later” girato presso ilWorld Headquarters di Beaverton, in Oregon, e dopo l’uscita del merch dedicato all’album, infatti, il rapper e il brand tornano a collaborare. Laprevede unalinea che si chiamerà NOCTA. Come ha più volte raccontato, infatti,riesce a “creare” le sue tracce principalmente durante le Articolo completo: dal blog SoloDonna