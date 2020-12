Nicolas Maduro trionfa alle elezioni parlamentari farsa in Venezuela (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nicolas Maduro rinforza il proprio potere politico, con un controllo più forte sul Parlamento di Caracas. Come previsto, le elezioni parlamentari in Venezuela sono state caratterizzate dal boicottaggio dell’opposizione, con l’astensione che ha sfiorato il 70 per cento, dall’assenza degli osservatori internazionali e dal trionfo quasi indisturbato del partito chavista guidato dal presidente Venezuelano. La presidente del Consiglio elettorale nazionale, Indira Alfonzo, ha detto che la coalizione del Gran Polo Patriottico, che appoggia il presidente Maduro, ha ottenuto il 67,7% dei 5,2 milioni di voti scrutinati, mentre l’opposizione si è fermata al 18%, Non è stato precisato quanti dei 277 seggi parlamentari siano stati ottenuti dai chavisti. “Le frodi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)rinforza il proprio potere politico, con un controllo più forte sul Parlamento di Caracas. Come previsto, leinsono state caratterizzate dal boicottaggio dell’opposizione, con l’astensione che ha sfiorato il 70 per cento, dall’assenza degli osservatori internazionali e dal trionfo quasi indisturbato del partito chavista guidato dal presidenteno. La presidente del Consiglio elettorale nazionale, Indira Alfonzo, ha detto che la coalizione del Gran Polo Patriottico, che appoggia il presidente, ha ottenuto il 67,7% dei 5,2 milioni di voti scrutinati, mentre l’opposizione si è fermata al 18%, Non è stato precisato quanti dei 277 seggisiano stati ottenuti dai chavisti. “Le frodi ...

