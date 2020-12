Nessuna tregua | è ancora allerta meteo arancione in Campania nelle seguenti zone

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso didi colorevalevole a partire dalla mezzanotte per le successive 24 ore, quindi per l’intera giornata di domani 8 dicembre. L’riguarda l’intero territorio regionale. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

InMeteo : Meteo, nessuna tregua: nuova perturbazione oggi e tanto altro maltempo - Agenzia_Dire : Nessuna tregua dal #maltempo, la Penisola sferzata da venti e temporali anche lunedì #7dicembre. - isabeaubless : RT @G23Mld: Un’idea potrebbe essere quella di non fermarsi fino a un confronto SERIO sul tema. Nessuna tregua - Ossmeteobargone : RT @iconameteo: #meteo, ancora forte #maltempo sull'Italia. Attenzione al rischio nubifragi - Francesco_Testi : RT @G23Mld: Un’idea potrebbe essere quella di non fermarsi fino a un confronto SERIO sul tema. Nessuna tregua -

Un brutto sabato con maltempo e piogge persistenti, ma la domenica non si preannuncia migliore, come da previsioni 3Bmeteo. Allerta valanghe in Appennino ...