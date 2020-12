“Nella scatola nera”, il crime italiano che ha affascinato Amazon, da oggi in streaming (Di lunedì 7 dicembre 2020) A partire da oggi, su Amazon Prime Video sarà possibile scoprire l’avvincente serie crime Nella scatola nera di Elia Castangia. Progetto indipendente e autofinanziato, questo show italiano ha sbalordito la major americana Amazon, complice l’avvincente storia, in cui tutti i personaggi sono potenziali colpevoli. La serie prende spunto dal finale della precedente comedy-crime di successo scatola nera, show dello stesso regista, uscito un anno fa, sempre su Amazon Video. Nella scatola nera ha tuttavia una trama nuova e indipendente, e delle modalità di narrazione originali, con cui rinnova i classici ingredienti del thriller. La prima serie termina con l’intossicamento di due attori, alla fine di una rappresentazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) A partire da, suPrime Video sarà possibile scoprire l’avvincente serieNellanera di Elia Castangia. Progetto indipendente e autofinanziato, questo showha sbalordito la major americana, complice l’avvincente storia, in cui tutti i personaggi sono potenziali colpevoli. La serie prende spunto dal finale della precedente comedy-di successonera, show dello stesso regista, uscito un anno fa, sempre suVideo. Nellanera ha tuttavia una trama nuova e indipendente, e delle modalità di narrazione originali, con cui rinnova i classici ingredienti del thriller. La prima serie termina con l’intossicamento di due attori, alla fine di una rappresentazione ...

