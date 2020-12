Nel Lazio i pediatri hanno somministrato 70mila vaccini antinfluenzali

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “Ad oggi sono gia’ oltre 70 mila le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate daidi libera scelta (PLS) a fronte delle sole 9.197 dosi dello scorso anno in tutta la campagna vaccinale. Istanno rispondendo nel migliore dei modi e i medici che stanno vaccinando sono passati dai 149 dello scorso anno ai 388 di quest’anno. Si profila un vero e proprio record nella campagna regionale complessiva di vaccinazione antinfluenzale che per la prima volta nella storia potra’ raggiungere, se prosegue questo trend, i due milioni di cittadini vaccinati. Per quanto riguarda il nuovo vaccinoco Fluenz Tetra, per cui sono in arrivo 50 mila dosi, lo stesso e’ consigliato per chi ancora non ha effettuato il vaccino antinfluenzale, in quanto non e’ necessario il richiamo, e per la fascia di eta’ 2-18 anni, per altro ...