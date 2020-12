Negoziato Brexit ancora al palo, da Londra voci di rottura da parte di Johnson (Di lunedì 7 dicembre 2020) Deal o no deal? I negoziati per un accordo sul commercio post Brexit sono all’ultimissimo miglio, e la situazione è ancora in bilico. A Bruxelles i Negoziatori sono al lavoro in vista del colloquio di questa sera tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Boris Johnson, ma i due nodi centrali - norme su pesca e concorrenza sleale - restano irrisolti. Da Londra arrivano voci di rottura da parte del premier britannico, che starebbe già preparando il discorso del no deal, per dire alla nazione che il Paese si avvia verso una Brexit (dal primo gennaio) senza accordo con l’Ue. Secondo il tabloid britannico Su, BoJo sarebbe pronto a uscire dai negoziati post Brexit nel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Deal o no deal? I negoziati per un accordo sul commercio postsono all’ultimissimo miglio, e la situazione èin bilico. A Bruxelles iri sono al lavoro in vista del colloquio di questa sera tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Boris, ma i due nodi centrali - norme su pesca e concorrenza sleale - restano irrisolti. Daarrivanodidadel premier britannico, che starebbe già preparando il discorso del no deal, per dire alla nazione che il Paese si avvia verso una(dal primo gennaio) senza accordo con l’Ue. Secondo il tabloid britannico Su, BoJo sarebbe pronto a uscire dai negoziati postnel ...

