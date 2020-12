Neanche il presepe sfugge al Covid: a Torino Giuseppe e Maria portano la mascherina (Video) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Torino, 7 dic – Nemmeno il presepe a Torino viene risparmiato dal Covid: in quello del Duomo, infatti, i personaggi indossano a mascherina. Nell’allestimento montato come ogni anno in occasione delle festività di Natale, tutte le statuine si “proteggono” dal coronavirus. Covid, nel presepe di Torino arrivano le mascherine Nel Video diventato virale questa mattina è possibile vedere come nel bel presepe anche i personaggi, compresi quelli della Sacra Famiglia, indossino la mascherina (anche se, a dirla tutta, non rispettano il distanziamento sociale). Era davvero necessaria questa decisione? Non si comprende, infatti, come debba essere il ruolo del presepe quello di “sensibilizzare” i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020), 7 dic – Nemmeno ilviene risparmiato dal: in quello del Duomo, infatti, i personaggi indossano a. Nell’allestimento montato come ogni anno in occasione delle festività di Natale, tutte le statuine si “proteggono” dal coronavirus., neldiarrivano le mascherine Neldiventato virale questa mattina è possibile vedere come nel belanche i personaggi, compresi quelli della Sacra Famiglia, indossino la(anche se, a dirla tutta, non rispettano il distanziamento sociale). Era davvero necessaria questa decisione? Non si comprende, infatti, come debba essere il ruolo delquello di “sensibilizzare” i ...

