Neanche il Covid li separa. Ivo e Livia, a 90 anni, sfidano il virus così (Di lunedì 7 dicembre 2020) Covid, l'amore vince su ogni cosa. La storia commuove il web e la loro foto diventa virale nel giro di poche ore. Si chiamano Ivo e Livia, i due 90enni originari di Prato. La coppia ha contratto il virus ma il loro amore, che dura da ben 60 lunghi anni, non ha avuto paura e ha avuto la meglio. Fianco a fianco, sono stati ricoverati nella stessa struttura e hanno dato prova di grande forza. Insieme, sempre. Hanno affrontato il Covid armati di una grande forza, quella del loro amore. Un ingrediente essenziale per chi ha la fortuna, come loro, di poterlo ancora vivere. Ricoverati presso il centro La Melagrana, Ivo e Livia sono rimasti l'uno al fianco dell'altra. Tra loro solo la distanza dei lettini, ma sempre vicini, mano nella mano.

