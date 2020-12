“Natale” è il nuovo singolo di Brando Madonia! (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da venerdì 11 dicembre sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Natale” (Narciso Records / Believe Distribution Service), il nuovo singolo di Brando MADONIA. Natale parla dell’alienazione generazionale, di chi sosta ai margini dell’esistenza e osserva le vite degli altri confondersi con la propria. Sopravvivere diventa una condizione dei giorni nostri sovrastando il vivere, fino a interrogarsi sull’identità perduta, da ritrovare attraverso quel che ritorna ogni anno, che sia il Natale o un ricordo lontano. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Vi siete mai sentiti spettatori della vostra stessa vita? Può succedere di trovarsi in uno stato di confusione generale e allora i ricordi sono l’unica cosa a cui potersi aggrappare per rimanere a galla». Il ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da venerdì 11 dicembre sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali(Narciso Records / Believe Distribution Service), ildiMADONIA. Natale parla dell’alienazione generazionale, di chi sosta ai margini dell’esistenza e osserva le vite degli altri confondersi con la propria. Sopravvivere diventa una condizione dei giorni nostri sovrastando il vivere, fino a interrogarsi sull’identità perduta, da ritrovare attraverso quel che ritorna ogni anno, che sia il Natale o un ricordo lontano. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Vi siete mai sentiti spettatori della vostra stessa vita? Può succedere di trovarsi in uno stato di confusione generale e allora i ricordi sono l’unica cosa a cui potersi aggrappare per rimanere a galla». Il ...

