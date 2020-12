Nasceva oggi Mino Reitano | di che cosa è morto il cantante amato da tutti

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Conosciamo meglio le cause della scomparsa di, uno tra i tanti cantanti più amati dagli italiani: ecco tutta la verità Beniaè stato uno dei cantanti più amati dagli italiani. Nasce a Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, il 7 dicembre 1944: all’età di 2 anni ha perso la mamma e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Nikolaus Harnoncourt, direttore d'orchestra, violoncellista, gambista e musicologo austriaco. Ricono… - teatrolafenice : ?? È poco più di un minuto che, forse, vi accarezzerà la giornata. Nasceva oggi a Milano nel 1911 Nino Rota, generos… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Bergamo Gaetano Donizetti, tra i più celebri operisti dell'Ottocento; per La Fenice scrisse 'Belis… - schizzechea96 : RT @Antonio79B: Oggi nel 1922 nasceva la poetessa #MariaLuisaSpaziani, rileggiamo la sua #poesia LETTERA 1951. #7dicembre. - AccaddeOggi : Oggi nel 1948 nasceva il giornalista Toni Capuozzo conduttore televisivo di “Terra!' - -

Ultime Notizie dalla rete : Nasceva oggi

ViaggiNews.com

Le parole di Paola Donati, Lucrezia Le Moli e Roberto Abbati dopo la scomparsa del regista e attore. "Era troppo curioso e desideroso di conoscere e, per ...Oggi il consiglio dei ministri deve mettere a punto lo schema per la gestione dei 209 miliardi assegnati dal programma Next Generation Eu. Ma Italia Viva accusa Conte di accentramento di poteri. «Ques ...