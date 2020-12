Napoli, un grande presepe di pizza “cotto” in forno: i due simboli della città finalmente insieme – FOTO (Di lunedì 7 dicembre 2020) pizza e presepe, i due simboli di Napoli nel mondo finalmente insieme. È l’iniziativa organizzata per celebrare, nella Basilica di Santa Chiara, il Natale, festeggiando al contempo anche il terzo anniversario dell’ingresso dell’arte del pizzaiuolo napoletano nella lista del patrimonio immateriale mondiale Unesco. A realizzare il grande presepe di pizza sono stati i pizzaioli dell’Apn (Assciazione pizzaiuoli Napoletani) insieme ad alcuni artigiani del presepe di San Gregorio Armeno, per un’opera che resterà in esposizione nella basilica fino al 10 gennaio. “Siamo in un periodo difficile – spiega Sergio Miccù, presidente dell’Apn e ideatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020), i duedinel mondo. È l’iniziativa organizzata per celebrare, nella Basilica di Santa Chiara, il Natale, festeggiando al contempo anche il terzo anniversario dell’ingresso dell’arte deliuolo napoletano nella lista del patrimonio immateriale mondiale Unesco. A realizzare ildisono stati iioli dell’Apn (Assciazioneiuoli Napoletani)ad alcuni artigiani deldi San Gregorio Armeno, per un’opera che resterà in esposizione nella basilica fino al 10 gennaio. “Siamo in un periodo difficile – spiega Sergio Miccù, presidente dell’Apn e ideatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli grande E.League: Gattuso, domani serve un grande Napoli Agenzia ANSA San Gregorio Armeno, Hugo Maradona taglia il nastro della stagione natalizia

Dopo l'apertura flop di ieri, questa mattina San Gregorio Armeno è ritornata alla vita in un clima di "quasi normalità". Decine di persone hanno sfidato la ...

Calcio femminile: Napoli-Juve 1-2, un rigore condanna ingiustamente le azzurre

07/12/2020 - Non basta un cuore grande così al Napoli per venire a capo della Juve, alla fine prevale la capolista nonostante un primo tempo strepitoso e l’iniziale vantaggio azzurro che era apparso p ...

