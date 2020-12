Napoli, terapie per Malcuit e Osimhen: le condizioni degli azzurri (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in visa del match di Europa League contro la Real Sociedad: terapie e palestra per Osimhen «Dopo il successo a Crotone, il Napoli ha ripreso stamattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Sociedad in programma giovedì per l’ultima giornata del Girone di Europa League (ore 18.55). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati dall’inizio in campo allo Scida hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto riscaldamento seguito da passing drill. Di seguito esercitazione con posizionamento tattico e seduta tecnica, sviluppo di gioco e conclusione in porta. Successivamente con partitina a campo ridotto e chiusura con circuito in palestra. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilha ripreso gli allenamenti in visa del match di Europa League contro la Real Sociedad:e palestra per«Dopo il successo a Crotone, ilha ripreso stamattina gli allenamenti al Training Center. Glipreparano il match contro il Real Sociedad in programma giovedì per l’ultima giornata del Girone di Europa League (ore 18.55). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati dall’inizio in campo allo Scida hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto riscaldamento seguito da passing drill. Di seguito esercitazione con posizionamento tattico e seduta tecnica, sviluppo di gioco e conclusione in porta. Successivamente con partitina a campo ridotto e chiusura con circuito in palestra. ...

