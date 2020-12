Napoli, riaprono le botteghe di San Gregorio Armeno. C’è anche il fratello di Maradona: “Qui per ricambiare l’amore della città per Diego” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La pioggia non ha scoraggiato i cittadini, ma di certo ha un po’ rovinato l’iniziativa organizzata dalle associazioni di San Gregorio Armeno per la riapertura delle botteghe dei maestri dell’arte del presepe. Per il simbolico taglio del nastro è stato invitato il fratello di Diego Maradona, Hugo, che ormai da otto anni vive a Napoli. “Volevo ricambiare l’amore che questa città ha sempre mostrato a mio fratello – ha raccontato – da quando è morto non sono uscito di casa, oggi l’ho fatto per aiutare gli artigiani che ne hanno bisogno”. Intanto nella via dei presepi, nonostante la pioggia incessante, si ricomincia a vedere un po’ di via vai. Gli artigiani sperano che queste giornate natalizie possano risollevare un po’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) La pioggia non ha scoraggiato i cittadini, ma di certo ha un po’ rovinato l’iniziativa organizzata dalle associazioni di Sanper la riapertura delledei maestri dell’arte del presepe. Per il simbolico taglio del nastro è stato invitato ildi Diego, Hugo, che ormai da otto anni vive a. “Volevoche questaha sempre mostrato a mio– ha raccontato – da quando è morto non sono uscito di casa, oggi l’ho fatto per aiutare gli artigiani che ne hanno bisogno”. Intanto nella via dei presepi, nonostante la pioggia incessante, si ricomincia a vedere un po’ di via vai. Gli artigiani sperano che queste giornate natalizie possano risollevare un po’ ...

ilfattovideo : Napoli, riaprono le botteghe di San Gregorio Armeno. C’è anche il fratello di Maradona: “Qui per ricambiare l’amore… - rep_napoli : Napoli, a San Gregorio Armeno riaprono gli artigiani: al taglio del nastro il fratello di Maradona [aggiornamento d… - RivieccioNicola : Botteghe presepi Napoli riaprono in ricordo Maradona - Campania - - zazoomblog : Napoli in zona arancione: riaprono i negozi ma lo shopping è frenato dal maltempo - #Napoli #arancione: #riaprono… - palmirose : Stanotte bomba esplosa a Casoria (#Napoli) Oggi riaprono i negozi in #Campania ma la Camorra fa sapere che non ha… -