Napoli, rabbia Renica: “Io disturbato da mia assenza nei murales della storia del club” (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore Napoli: "Dovete chiedere a chi lo ha fatto perché non ci sono nei murales alla stazione Mostra Maradona. Se ha voluto raccontare la storia del Napoli non ci è riuscito. Ma, ha messo gente che ha fatto anche la storia di altre società e non del Napoli. La cosa mi ha disturbato: ho fatto parte dei due cicli maradoniani -riporta tuttoNapoli.net-. A parte i gol, ho fatto anche assist in alcune partite fondamentali. Mi sento offeso, il gol al 119' contro la Juve, ci sono i miei assist, ci sono i gol nelle finali di Coppa Italia. I tifosi mi hanno tranquillizzato, ci sono rimasto male. Ci sarebbe tanto da raccontare: io ho sputato l'anima ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro, ex calciatore: "Dovete chiedere a chi lo ha fatto perché non ci sono neialla stazione Mostra Maradona. Se ha voluto raccontare ladelnon ci è riuscito. Ma, ha messo gente che ha fatto anche ladi altre società e non del. La cosa mi ha: ho fatto parte dei due cicli maradoniani -riporta tutto.net-. A parte i gol, ho fatto anche assist in alcune partite fondamentali. Mi sento offeso, il gol al 119' contro la Juve, ci sono i miei assist, ci sono i gol nelle finali di Coppa Italia. I tifosi mi hanno tranquillizzato, ci sono rimasto male. Ci sarebbe tanto da raccontare: io ho sputato l'anima ...

ItaSportPress : Napoli, rabbia Renica: 'Io disturbato da mia assenza nei murales della storia del club' - - Azzurra47097501 : @jo19N26 Adrenalina, esultanza, paura, delusione, amarezza, rabbia, stupore. La prima volta che siamo entrati in qu… - GaddoniGaddo : @realvarriale @sscnapoli @AZAlkmaar @D_Ospina1 @andreapetagna @RealSociedad Guardi svarriale e gli lo dico con tutt… - infoitsport : Napoli, un pari non da grande squadra: rabbia Gattuso, per passare serve altro - cmdotcom : #Napoli, un pari non da grande squadra: rabbia #Gattuso, per passare serve altro -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rabbia Covid a Napoli, la rabbia dei medici: «Contagiati in corsia e anche trattati male» Il Mattino Napoli, rabbia Renica: “Io disturbato da mia assenza nei murales della storia del club”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore Napoli: “Dovete chiedere a chi lo ha fatto perché non ci sono nei murales alla stazione Mostra ...

Casoria, bomba in centro nella notte: devastata la Galleria Marconi

L’ombra del racket, in pezzi le vetrine natalizie del centro commerciale che avrebbe dovuto riaprire oggi. Il Comune alla paralisi, il Consiglio non si riunisce dai primi di agosto causa covid ...

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore Napoli: “Dovete chiedere a chi lo ha fatto perché non ci sono nei murales alla stazione Mostra ...L’ombra del racket, in pezzi le vetrine natalizie del centro commerciale che avrebbe dovuto riaprire oggi. Il Comune alla paralisi, il Consiglio non si riunisce dai primi di agosto causa covid ...