Napoli, nel giorno dell’Immacolata la tradizione in tavola: i Roccocò (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se il Natale è fatto di tradizioni vuol dire che le tradizioni fanno il Natale e allora, sulle tavole delle famiglie napoletane, nel pranzo che apre le danze delle festività, e cioè quello dell’8 Dicembre, in cui si festeggia l’Immacolata, non possono di certo mancare i Roccocò, quel tipico dolce fatto con mandorle, farina, zucchero, canditi e pisto napoletano, che è un miscuglio di spezie varie (cannella, chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, anice stellato e coriandolo). Si tratta di un dolce molto croccante, per non dire duretto, che spesso viene ammorbidito inzuppandolo nel vermouth oppure nello spumante con cui si brinda durante le feste o, ancora, nel dolce marsala. La prima testimonianza su questi dolci tipici della tradizione culinaria partenopea, risale addirittura al 1320. Pare, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Se il Natale è fatto di tradizioni vuol dire che le tradizioni fanno il Natale e allora, sulle tavole delle famiglie napoletane, nel pranzo che apre le danze delle festività, e cioè quello dell’8 Dicembre, in cui si festeggia l’Immacolata, non possono di certo mancare i, quel tipico dolce fatto con mandorle, farina, zucchero, canditi e pisto napoletano, che è un miscuglio di spezie varie (cannella, chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, anice stellato e coriandolo). Si tratta di un dolce molto croccante, per non dire duretto, che spesso viene ammorbidito inzuppandolo nel vermouth oppure nello spumante con cui si brinda durante le feste o, ancora, nel dolce marsala. La prima testimonianza su questi dolci tipici dellaculinaria partenopea, risale addirittura al 1320. Pare, ...

sscnapoli : .@Lor_Insigne ha segnato 70 gol in Serie A con la maglia del Napoli, diventando il decimo giocatore di sempre del c… - OptaPaolo : 2 - Il #Napoli ha vinto due partite consecutive di Serie A con almeno 4 gol di margine per la seconda volta nella s… - annatrieste : Il gol di Demme offre peraltro a Sky la possibilità di farci vedere che Llorente è ancora vivo e soprattutto sta ancora nel Napoli - napolimagazine : MURALES - Stazione Mostra-Stadio Maradona, Benitez: 'Grazie Napoli per i fantastici ricordi, sempre nel cuore, forz… - apetrazzuolo : MURALES - Stazione Mostra-Stadio Maradona, Benitez: 'Grazie Napoli per i fantastici ricordi, sempre nel cuore, forz… -