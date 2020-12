Napoli, Insigne si tatua il volto di Maradona sull’avanbraccio (VIDEO) (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo la bella vittoria del Napoli sul Crotone per 4-0, Lorenzo Insigne oggi si è regalato un nuovo tatuaggio per omaggiare ancora una volta Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre scorso a causa di un arresto cardiaco. Il capitano del Napoli, dopo il gesto di depositare fuori dallo Stadio Maradona un mazzo di fiori in ricordo del Pibe de Oro in occasione del match contro la Roma, ora compie un altro omaggio al fuoriclasse argentino tatuandosi il suo volto sull’avanbraccio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???Valentino Tattoo Studio??? (@valentinorussotattoo) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo la bella vittoria delsul Crotone per 4-0, Lorenzooggi si è regalato un nuovoggio per omaggiare ancora una volta Diego Armando, scomparso il 25 novembre scorso a causa di un arresto cardiaco. Il capitano del, dopo il gesto di depositare fuori dallo Stadioun mazzo di fiori in ricordo del Pibe de Oro in occasione del match contro la Roma, ora compie un altro omaggio al fuoriclasse argentinondosi il suo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???Valentino Tattoo Studio??? (@valentinorussotattoo) SportFace.

A Napoli il numero perfetto non può che essere il 10. Soprattutto perché in questo periodo il nome (e il numero) di Diego Armando Maradona, sono assolutamente protagonisti. Allora ...

Lo scugnizzo è diventato grande e poco importa se nulla basterà a consolare il popolo di Napoli della perdita di Diego Maradona. Lui, Lorenzo Insigne, Maradona se lo è tatuato su una gamba e se lo por ...

