Napoli, bonus spesa per circa 50 mila famiglie: via libera dalla Giunta (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Giunta comunale di Napoli, su proposta del vicesindaco con delega al bilancio Enrico Panini e dell’assessore alle politiche sociali Monica Buonanno, ha approvato la delibera che stabilisce le linee per l’utilizzo del Fondo di solidarietà alimentare di 7.625.344,16 euro assegnato con il decreto Ristori Ter, di oltre 1 milione proveniente dal Fondo comunale “Cuore di Napoli” e 80 mila euro riconosciuti al Comune di Napoli dall’Anci nazionale. “Se alla precedente ondata dell’operazione Buoni spesa, avvenuta durante la prima fase dell’emergenza da Covid-19, l’Amministrazione è riuscita a garantire buoni a circa 27mila famiglie napoletane, con il nuovo fondo a disposizione si prevede di aiutare oltre il doppio delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lacomunale di, su proposta del vicesindaco con delega al bilancio Enrico Panini e dell’assessore alle politiche sociali Monica Buonanno, ha approvato la deche stabilisce le linee per l’utilizzo del Fondo di solidarietà alimentare di 7.625.344,16 euro assegnato con il decreto Ristori Ter, di oltre 1 milione proveniente dal Fondo comunale “Cuore di” e 80euro riconosciuti al Comune didall’Anci nazionale. “Se alla precedente ondata dell’operazione Buoni, avvenuta durante la prima fase dell’emergenza da Covid-19, l’Amministrazione è riuscita a garantire buoni a27napoletane, con il nuovo fondo a disposizione si prevede di aiutare oltre il doppio delle ...

ComuneNapoli : Graduatoria definitiva bonus rivolto alle persone con disabilità: pubblicati gli elenchi dei cittadini ammessi e id… - ExPartibus : Napoli, online piattaforma per richiedere erogazione bonus alimentare - - pietro_riccio : Napoli, online piattaforma per richiedere erogazione bonus alimentare - - NapoliToday : #Cronaca #Economia Tornano i buoni spesa del Comune di Napoli: ecco come ottenerli - antonellaa262 : FATE GIRARE PER CHI HA BISOGNO! Il Comune di Napoli ha approvato la Delibera per richiedere i Buoni Spesa per Natal… -