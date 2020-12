Mustier, Padoan e la questione italiana. Il caso Unicredit visto dal FT (Di lunedì 7 dicembre 2020) A pensar male, diceva Giulio Andreotti, si fa peccato ma alla fine ci si indovina sempre un po’. Del fatto che la politica abbia avuto un ruolo più che attivo nell’addio a Unicredit di parte di Jean-Paul Mustier, sembrano esserne convinti anche al Financial Times. Un editoriale del più importante quotidiano economico del mondo la dice lunga sulla manina del Palazzo che avrebbe spinto, nel tempo, il manager francese in sella alla seconda banca italiana dal 2016, a lasciare. UNA STRANA COMBINAZIONE Al FT, sono convinti in particolare di una cosa: e cioè che la nomina di Pier Carlo Padoan, ex deputato dem e già ministro dell’Economia nei governi Renzi e Gentiloni, due mesi fa a presidente di Unicredit (dopo la scomparsa di Fabrizio Saccomanni, nel 2019) abbia nei fatti aperto la strada al passo indietro ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) A pensar male, diceva Giulio Andreotti, si fa peccato ma alla fine ci si indovina sempre un po’. Del fatto che la politica abbia avuto un ruolo più che attivo nell’addio adi parte di Jean-Paul, sembrano esserne convinti anche al Financial Times. Un editoriale del più importante quotidiano economico del mondo la dice lunga sulla manina del Palazzo che avrebbe spinto, nel tempo, il manager francese in sella alla seconda bancadal 2016, a lasciare. UNA STRANA COMBINAZIONE Al FT, sono convinti in particolare di una cosa: e cioè che la nomina di Pier Carlo, ex deputato dem e già ministro dell’Economia nei governi Renzi e Gentiloni, due mesi fa a presidente di(dopo la scomparsa di Fabrizio Saccomanni, nel 2019) abbia nei fatti aperto la strada al passo indietro ...

