Musica | Bocelli sceglie Santuario di Loreto per video ' Ave Maria'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - In attesa del concerto-evento in streaming mondiale "Believe in Christmas", il prossimo 12 dicembre, dal Teatro Regio di Parma con la direzione artistica di Franco Dragone, Andrea Bocelli sceglie uno dei luoghi di culto più suggestivi al mondo, il Santuario di Loreto, per il video di "Ave Maria", brano contenuto nel suo nuovo album "Believe" incentrato su fede e spiritualità, uscito lo scorso 13 novembre per Sugar e in vetta alle classifiche internazionali. Le immagini mostrano il tenore, accompagnato dalla piccola Virginia, cantare la preghiera Mariana per eccellenza all'interno dell'incantevole Santuario che custodisce non solo la Santa Casa della Vergine, ma anche una vera antologia dell'arte

Musica: Bocelli nel santuario di Loreto per il video di “Ave Maria”

Ph Luca Rossetti (7 dicembre 2020) Oggi 7 dicembre sul canele Vevo di Andrea Bocelli viene lanciato il video di “Ave Maria”, realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Loreto e della Regione ...

