Municipio III | Zocchi | Meleo famo sto ponte ciclopedonale

Roma – "Abbiamo osservato davvero con poco interesse la rincorsa dell'amministrazione Raggi a presenziare e a rivendicare la paternita' della realizzazione del mercato Adriatico a opera conclusa. Quando la politica si fa tanto ombelicale diventa egocentrismo, e Roma non ne ha proprio bisogno". Cosi' in una nota Matteo Zocchi, capogruppo della Lista Civica Caudo Presidente in III Municipio. "Altre opere vitali per il territorio attendono da tempo o su quelle e' calato un rumoroso silenzio- prosegue- Ad esempio, del ponte ciclopedonale Sacco Pastore-Conca d'Oro, un'infrastruttura fondamentale per il quadrante e per l'intera citta', non si hanno notizie da mesi e ieri l'assessora Meleo in quel profluvio di parole da memoria difensiva social continua a non farne menzione."

