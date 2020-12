Moviola Fiorentina Genoa | l’episodio chiave del match

(Di lunedì 7 dicembre 2020)delvalido per la 10ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.DELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

AntonioTisi : Dalle 20.40, in #ZonaCesarini, il posticipo di @SerieA A e #SerieB: Fiorentina-Genoa con @cripiccinelli e Pordenon… - DavideIanny : @Dani_P1899 Milan-Fiorentina 2-0, la moviola: generoso il secondo rigore fonte: - PianetaMilan : #MilanFiorentina 2-0, la #moviola: generoso il secondo rigore | @SerieA #News - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan… - MilanPress_it : La moviola di Milan-Fiorentina #MilanPress #ACMilan #SempreMilan #aNewMilan #MilanFiorentina #SerieA #SanSiro… - peterkama : ma soprattutto quanti rigori danno al MILAN ?? leggevo ieri statistiche paurose -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Fiorentina

Calcio News 24

Torna la Serie A e tornano anche la moviola, gli episodi controversi e le polemiche. Nella nona giornata di campionato sono stati diversi gli episodi che hanno ...L'arbitro di Palermo non convince in Milan-Fiorentina. Il primo penalty ci sta, non il secondo (comunque sbagliato da Kessie) ...