Mostra Maradona | Renica offeso per l’esclusione dai murales | “Ho sputato l’anima per il Napoli”

Napoli – "Perché io non sono rappresentato nei murales alla stazione Mostra Maradona? Dovreste chiedere a chi lo ha realizzato. Se il suo intento era narrare la storia del Napoli, non ci è riuscito: ha messo gente che ha fatto la storia di altri club e non quella del Napoli". Arriva il duro commento di Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, che intervenuto a Radio Punto Nuovo ha parlato della nuova stazione "Mostra Maradona" dedicata alla storia del Napoli. L'ex azzurro si dice dispiaciuto e spiega perché: "Questo fatto mi ha disturbato. Ero nel Napoli in entrambi i cicli di Maradona: senza contare i gol, ho messo a segno anche assist in alcune sfide fondamentali. Mi sento offeso: cosa ne è stato del gol ...

