Mostra Maradona | anche Paolo Cannavaro escluso dai murales | l’amarezza dell’ex capitano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo l’inaugurazione della stazione “” con idella storia del Napoli all’interno della nuova stazione della Cumana di Fuorigrotta dedicata a Diego Armando, più di qualcuno ha avuto da ridire. Ad essere raffigurati sono molti dei personaggi che hanno scritto la storia del Napoli, ma di certo non tutti. L’exdel Napoliha espresso il proprio malumore su Instagram per essere stato. “Forse 278 presenze con la maglia Azzurra, riportare la squadra del cuore da anni bui ad anni splendenti, vincere un trofeo dopo 22 anni di astinenza oppure esseredel Napoli per tanti anni, non sono validi motivi per essere semplicemente ...