Morte Stefano D'Orazio: la moglie rompe il silenzio "trattamento disumano" (Di lunedì 7 dicembre 2020) La moglie di Stefano D'Orazio, Tiziana Giardoni, ritorna a parlare della Morte del marito, confessando un dettaglio straziante sul funerale, non le hanno permesso di vedere il padre e il marito per l'ultima volta, entrambi morti per covid, ecco cosa ha detto Tiziana Giardoni in meno di un mese ha perso il padre e il L'articolo proviene da Leggilo.org.

