Morte di Maradona, l’avvocato storico: la droga non c’entra. Diego in balia di medici e consiglieri sospetti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Morte di Maradona, «i medici e non la droga» c’entrano per il suo legale storico, Angelo Pisani. A riguardo l’avvocato italiano non ha dubbi: «La droga non c’entra nulla con la sua Morte». «C’è stato un problema di assistenza medica negligente per cui i medici dovranno rispondere della loro responsabilità professionale». Così come, sempre sulle ombre calate sull’ultimo periodo sulla vita, a detta dell’avvocato i consiglieri al suo seguito, avrebbero gestito in maniera discutibile i legami del campione con familiari ed entourage. Acuendo i conflitti con la moglie Claudia Villafañe e allontanandolo dalle figlie Giannina e Dalma, nate dal primo matrimonio. Isolandolo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020)di, «ie non lano per il suo legale, Angelo Pisani. A riguardoitaliano non ha dubbi: «Lanonnulla con la sua». «C’è stato un problema di assistenza medica negligente per cui idovranno rispondere della loro responsabilità professionale». Così come, sempre sulle ombre calate sull’ultimo periodo sulla vita, a detta delal suo seguito, avrebbero gestito in maniera discutibile i legami del campione con familiari ed entourage. Acuendo i conflitti con la moglie Claudia Villafañe e allontanandolo dalle figlie Giannina e Dalma, nate dal primo matrimonio. Isolandolo ...

La presenza del fratello di Maradona è la conferma del forte affetto che legava il campione alla città di Napoli. Proprio uno dei maestri artigiani di San Gregorio Armeno, Marco Ferrigno, a poche ore ...

