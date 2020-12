Morire di Covid a 32 anni e senza patologie pregresse: Giuseppe, il caso che deve far riflettere l'Italia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Morire di Covid a 32 anni e senza patologie pregresse. Il caso di Giuseppe Mosca, giovane tecnico della prevenzione di Crispano (Napoli) sconvolge la comunità campana e deve far riflettere tutta l'Italia. Il ragazzo, dipendente dell'ASL di Marcianise, lottava da settimane contro il coronavirus. "Una preghiera per una giovane vita, piena di speranza e futuro, stroncata dal Covid", è il ricorco condiviso dagli amici sui social, che lo salutano con frasi dolcissime e strazianti: "Ho negli occhi e nel cuore la tua gentilezza ed il tuo sorriso". Come ricordato da Leggo.it, Giuseppe non aveva alcuna patologia particolare che potesse rendere "fertile" il terreno per il virus. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)dia 32. IldiMosca, giovane tecnico della prevenzione di Crispano (Napoli) sconvolge la comunità campana efartutta l'. Il ragazzo, dipendente dell'ASL di Marcianise, lottava da settimane contro il coronavirus. "Una preghiera per una giovane vita, piena di speranza e futuro, stroncata dal", è il ricorco condiviso dagli amici sui social, che lo salutano con frasi dolcissime e strazianti: "Ho negli occhi e nel cuore la tua gentilezza ed il tuo sorriso". Come ricordato da Leggo.it,non aveva alcuna patologia particolare che potesse rendere "fertile" il terreno per il virus. ...

convivioblog : @MPSkino Guarirà in un battibaleno dimostrando che a morire di Covid sono solo gli scemi che portano la mascherina? ?? - Marco_dalformai : @tapairo @LucianoGiovan10 @zarkon85 @ivomez @Adnkronos Ma è certo che a 96 anni puoi morire per ogni cosa. Ma è inn… - MshAllh_theBook : @AntonellaTellar Già... fosse solo 'la mentalità'. - amezzanotteva : @Adnkronos A 96 anni si muore di vecchiaia, a voi fa comodo averla fatta morire per covid, succedesse a voi ne sare… - nunesiste : @robyfio88 @fattoquotidiano Lei sta comparando un contagio estivo quando il virus era praticamente innocuo, con epi… -

Ultime Notizie dalla rete : Morire Covid "Non si può morire così: ci vuole umanità" LA NAZIONE Coronavirus in Irpinia: 58 casi ieri. Al Moscati di Avellino 4 pazienti morti da ieri, uno stamattina

Ecco la mappa dei positivi al coronavirus in Irpinia segnalati dai rapporti Asl (casi attivi, guariti e morti dal marzo 2020): Aiello del Sabato (50), Altavilla Irpina (72), Andretta (3), Ariano ...

Covid, “Dicembre e gennaio mesi terribili”: la previsione di Walter Ricciardi

L'inquietante pronostico del professor Walter Ricciardi sulla diffusione dei contagi da Coronavirus nei mesi di dicembre e gennaio.

Ecco la mappa dei positivi al coronavirus in Irpinia segnalati dai rapporti Asl (casi attivi, guariti e morti dal marzo 2020): Aiello del Sabato (50), Altavilla Irpina (72), Andretta (3), Ariano ...L'inquietante pronostico del professor Walter Ricciardi sulla diffusione dei contagi da Coronavirus nei mesi di dicembre e gennaio.