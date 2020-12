Monza, visite mediche per Balotelli – VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Balotelli ha sostenuto questa mattina le visite mediche con il Monza: la nuova avventura dell’attaccante in Serie B sta per cominciare – VIDEO visite mediche alla Clinica La Madonnina con il Monza per Mario Balotelli, arrivato poco prima delle 11.30. L’attaccante completerà l’iter medico tra Milano e Como, prima della firma sul contratto che lo legherà fino al 30 giugno al club brianzolo di Serie B. Domani Balotelli inizierà ad allenarsi a Monzello per ritrovare la migliore condizione dopo la lunga inattività, ma ci vorrà qualche settimana prima di vederlo a disposizione del tecnico Brocchi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha sostenuto questa mattina lecon il: la nuova avventura dell’attaccante in Serie B sta per cominciare –alla Clinica La Madonnina con ilper Mario, arrivato poco prima delle 11.30. L’attaccante completerà l’iter medico tra Milano e Como, prima della firma sul contratto che lo legherà fino al 30 giugno al club brianzolo di Serie B. Domaniinizierà ad allenarsi a Monzello per ritrovare la migliore condizione dopo la lunga inattività, ma ci vorrà qualche settimana prima di vederlo a disposizione del tecnico Brocchi. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Mario #Balotelli alle visite mediche con il Monza ?? - sportli26181512 : Balotelli al Monza: visite mediche e firma. News, foto e video: Giornata di visite mediche per Mario Balotelli, pro… - cmdotcom : #Monza: visite mediche per #Balotelli, poi la firma sul contratto VIDEO - calciomercatoit : ?? #Monza, ecco #Balotelli: visite mediche e firma per Super Mario ?? #CMITmercato - cmdotcom : #Monza, #Balotelli alla clinica La Madonnina per le visite mediche -