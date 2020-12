Monza, la nota del club in risposta al Corriere della Sera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, il Monza ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire la situazione Il Monza ha pubblicato una nota ufficiale in seguito ad un articolo del Corriere della Sera che parlava della gestione dei tamponi per il coronavirus da parte del club biancorosso. LA nota DEL club – «In merito all’articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera, edizione Milano, pagina 11, l’AC Monza precisa quanto segue. Nell’articolo in oggetto è scritto che a partire dal mese di novembre i tamponi sarebbero stati affidati dall’AC Monza a un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo un articolo pubblicato dal, ilha pubblicato unaufficiale per chiarire la situazione Ilha pubblicato unaufficiale in seguito ad un articolo delche parlavagestione dei tamponi per il coronavirus da parte delbiancorosso. LADEL– «In merito all’articolo pubblicato oggi sul, edizione Milano, pagina 11, l’ACprecisa quanto segue. Nell’articolo in oggetto è scritto che a partire dal mese di novembre i tamponi sarebbero stati affidati dall’ACa un ...

ReggianaLIVE : La Reggiana festeggia un successo importantissimo in chiave salvezza grazie alle reti di Radrezza, Kargbo e Mazzocc… - squopellediluna : 04/12/1575 Nasce Marianna de Leyva, divenuta Suor Virginia Maria ma meglio nota come la Monaca di Monza - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1575 nasceva la religiosa suor Virginia Maria nota come “La monaca di Monza' - - AccaddeOggi : Oggi nel 1575 nasceva la religiosa suor Virginia Maria nota come “La monaca di Monza' - -

Ultime Notizie dalla rete : Monza nota Monza, la nota del club in risposta al Corriere della Sera Calcio News 24 SERIE B, inchiesta tamponi, la nota del Monza: "Noi parte offesa"

Continua l'inchiesta tamponi della Procura di Milano, che ha visto coinvolta, seppure come parte offesa, l'AC Monza. Ecco la nota del club in merito agli sviluppi della vicenda: In merito all’articolo ...

Monza, la nota del club in risposta al Corriere della Sera

Dopo un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, il Monza ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire la situazione ...

Continua l'inchiesta tamponi della Procura di Milano, che ha visto coinvolta, seppure come parte offesa, l'AC Monza. Ecco la nota del club in merito agli sviluppi della vicenda: In merito all’articolo ...Dopo un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, il Monza ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire la situazione ...