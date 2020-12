Monti (Autorità portuale Sicilia Occidentale): "Grave richiesta Ue" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "E' inutile girarci attorno, siamo ormai arrivati allo showdown. Il Governo deve assolutamente prendere la situazione in mano e reagire. Sono decisamente molto preoccupato". A parlare, in una intervista esclusiva all'Adnkronos è il Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti che commenta così la richiesta all'Italia della Commissione europea di abolire le esenzioni dall'imposta sulle società concesse alle Autorità portuali sul proprio territorio, allineando il proprio regime fiscale alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, entro il primo gennaio 2022. Secondo la Commissione europea "i profitti che le Autorità portuali ricavano dalle loro attività economiche devono essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "E' inutile girarci attorno, siamo ormai arrivati allo showdown. Il Governo deve assolutamente prendere la situazione in mano e reagire. Sono decisamente molto preoccupato". A parlare, in una intervista esclusiva all'Adnkronos è il Presidente dell'di Sistemadel Mare diPasqualinoche commenta così laall'Italia della Commissione europea di abolire le esenzioni dall'imposta sulle società concesse alleportuali sul proprio territorio, allineando il proprio regime fiscale alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, entro il primo gennaio 2022. Secondo la Commissione europea "i profitti che leportuali ricavano dalle loro attività economiche devono essere ...

